ELEZIONI COMUNALI – A Bassano ballottaggio Campagnolo-Finco. A Valdagno Burtini e Zordan al 2° turno. Schio: ballottaggio Marigo-Eberle. A Montecchio ballottaggio Cecchetto-Parise. Ad Arzignano Bevilacqua da record

Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali inizieranno lunedì 10 giugno alle ore 14. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 23 e il 24 giugno 2024 giugno, dalle 7 alle 23. Tviweb nel pomeriggio di lunedì segue i dati dello scrutinio in tempo reale (salva e condividi questa pagina per essere aggiornato)

BASSANO DEL GRAPPA (39 sezioni su 41) – Dati non ufficiali confermerebbero l’esclusione di Pavan dal ballottaggio che sarà fra Campagnolo e Finco

Roberto Campagnolo (Bassano per tutti – Europa verde – Partito Democratico – Bassano passione comune – Movimento 5 Stelle) – 5551 – 28,36%

Nicola Finco (Democrazia Cristiana – Finco sindaco – Lega Finco sindaco – Forza Italia cittadini di bassano) – 4984 – 25,47 %

Elena Pavan (Elena Pavan sindaco – Fratelli d’Italia – Forza Bassano Coraggio Italia) – 4439 – 22,68 %

Gianni Zen (èilMomento) – 2669 – 13,64%

Roberto Marin (Impegno per Bassano Azione con Calenda) – 1927 – 9,85 %

SCHIO (DEFINITIVO) – Eberle e Marigo al ballottaggio

Cristina Marigo (Noi cittadini con Cristina Marigo – Schio Attiva – Civitas – Uniti Si vince – Coraggio Schio) – 8423 voti – 46,02%

Cristiano Eberle (Una nuova trama per Schio – Azione con Calenda – Schio città + europea – Schio per tutti con Maura Fontana – Coalizione Civica – Partito Democratico) – 7456 voti – 40,74%

Alex Cioni (Fratelli d’Italia) – 2423 voti – 13,24%

VALDAGNO 27 sezioni su 28 – Ballottaggio fra Burtini e Zordan

Alessandro Burtini (Liga Veneta per Salvini premier – Fratelli d’Italia – Forza Italia – #Burtini sindaco) – 4845 voti – 38,36%

Maurizio Alfredo Zordan – Valdagno Bene Comune Zordan Sindaco – 2991 voti – 23,68%

Michele Vencato (Partito Democratico per Valdagno – Scegli Valdagno – #Valdagno che vorrei Michele Vencato sindaco) – 2851 voti – 22.57%

Luigi Borgo (Valdagno domani – Luigi Borgo sindaco – Sportivi per Valdagno) – 1023 – 8,10%

Fabio Cappelletto (Valle Agno Attiva giovane verde) – 663 – 5,25%

Silvia Maria Filotto (ContiamoCI!) – 100 – 2,33Maurizio Zordan (Valdagno bene comune Zordan sindaco) – 257 – 2.03%

MONTECCHIO MAGGIORE – Ballottaggio fra Milena Cecchetto e Silvio Parise (dato definitivo)

Milena Cecchetto (Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia – Milena Ceccheto sindaco) – 3538 voti – 34,11%

Silvio Parise (Parise sindaco – Montecchio Democratica – Insieme x Montecchio) – 2928 – 28,23%

Gianfranco Trapula (Trapula sindaco) – 2241 – 21,61%

Maurizio Scalabrin (Con Scalabrin Adesso Montecchio – Montecchio per lo sport – Montecchio associazioni volontariato) – 1665 – 16,05%

ARZIGNANO – DATO DEFINITIVO: BEVILACQUA SINDACO

Alessia Bevilacqua (Fratelli d’Italia Giorgia Meloni – Lista Alessia Bevilacqua, Lega Salvini Liga Veneta Repubblica lista civica) – 70,27 % 8212 voti

Nicolò Sterle (Arzignano liberale – Coraggio Italia, Forza Italia Sterle sindaco – Partito Popolare Europeo – Noi moderati) – 11,49 % – 1348 voti

Diego Zaffari (Partito Democratico per Arzignano – Diego Zaffari sindaco + Futuro per Arzignano) -18,19% 2126voti

Per quanto riguarda il dato di lista: La Lista Alessia Bevilacqua ottiene 6328 voti (57,55%) e Fratelli d’Italia 1435 voti (13,05%)

CASSOLA 7 sezioni su 12 – Stangherlin sindaco

Silvia Pasinato (Forza Italia – Fratelli d’Italia) 2266 voti – 36,61%

Giannantonio Stangherlin (Vivere Cassola – Stangherlin sindaco, Sì a Cassola Stangherlin sindaco – Insieme per Cassola) 3923 voti – 63,39%