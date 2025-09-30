Agsm Aim Energia, dal 1° ottobre un unico numero verde per il servizio clienti





A partire da mercoledì 1° ottobre i clienti di AGSM AIM Energia avranno a disposizione un unico numero verde per contattare il servizio clienti. AGSM AIM Energia rende così ancora più semplice e immediato l’accesso all’assistenza telefonica, confermando il percorso intrapreso da qualche mese che la porterà ad essere sempre più vicina alla propria clientela, grazie alla semplificazione dei canali di contatto.

La principale novità riguarda l’unificazione dei precedenti due numeri (uno per chi chiamava dal fisso, uno per chi chiamava dal cellulare) in un unico numero verde, attivo gratuitamente da qualunque telefono si chiami.

Una semplificazione importante che permette di avere un solo riferimento chiaro e diretto per contattare il servizio clienti del mercato libero, migliorando la fruibilità e la qualità del servizio.

Pertanto, a partire dal 1° ottobre 2025 i numeri verdi a disposizione dei clienti sono:per il mercato libero: 800 552866per il mercato tutelato: 800 066350per effettuare l’autolettura: 800 222955

Il nuovo e unico canale di contatto telefonico per il mercato libero si aggiunge al servizio di videoassistenza Inface e alla possibilità di gestire la propria fornitura online sul sito www.agsmaimenergia.it.