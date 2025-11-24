Affluenza 2025: i Comuni vicentini dove si è votato di più e quelli dove si è votato di meno. Nogarole al top, a Posina meno di uno su cinque

Nel Vicentino l’affluenza alle regionali 2025 mostra differenze significative tra le varie realtà del territorio. I programmi di diffusione dei risultati ufficiosi sono stati elaborati sulla base dei criteri indicati dalle regioni, che hanno fornito anche le denominazioni ufficiali delle liste.

Tra i comuni in cui si è votato di più spiccano Monte­viale, che registra un’affluenza del 55,11%, Nogarole Vicentino con il 55,19% e Pozzoleone, arrivato al 54,74%. Sopra il 52% anche Nanto, Quinto Vicentino, Sarcedo e diverse realtà dell’Alto Vicentino e dell’area berica.

All’estremo opposto, i dati più bassi si registrano nei piccoli comuni montani. Posina è il comune con la partecipazione più contenuta, con appena il 18,43%. Seguono Enego con il 24,23% e Valbrenta che si ferma al 27,67%. A quote sotto il 30% anche Foza, Valdastico e Laghi.

Il quadro finale mostra dunque una provincia a due velocità: una partecipazione più sostenuta nelle aree centrali e pedemontane, e una minor propensione al voto nei comuni più piccoli e decentrati.