Addio a Enrico Bressan, storico dj di Vicenza International e ideatore di “Figli delle Stelle”

Vicenza piange Enrico Bressan, storico dj di Radio Vicenza International e ideatore delle celebri serate “Figli delle Stelle”, punto di riferimento per la musica e lo spettacolo cittadino. Dj, speaker e creativo instancabile, aveva fatto ballare intere generazioni.

Bressan, libero professionista dal 1980, era stato voce e anima della storica Radio Vicenza International, di cui era anche proprietario del marchio, oltre che fondatore dei progetti artistici “Figli Delle Stelle®” e “Ritorno Al Lago® / Elle Et Lùi”.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo locale e i social sono stati inondati di messaggi di affetto e cordoglio. Tra i primi a ricordarlo, l’ex sindaco di Vicenza Francesco Rucco: «Stasera è arrivata una notizia che lascia senza parole, ci ha lasciati Enrico Bressan, storico DJ di Figli delle Stelle e, soprattutto, un amico vero. Solo pochi giorni fa era con noi, con il suo entusiasmo e la sua generosità, a dare una mano alla mia campagna. Enrico era così: sempre presente, sempre pronto a regalare un sorriso, un po’ della sua energia contagiosa. Ci mancherà tanto».

Anche Roby Borillo, amico e collega, ha voluto salutarlo con parole commosse: «Ciao Enrico, fai un buon viaggio verso i Figli delle Stelle di cui adesso farai parte. Mi raccomando, falli ballare anche lassù».

Un uomo solare, generoso e appassionato, Bressan aveva raccontato qualche anno fa a Tviweb una storia che lo aveva reso protagonista di un piccolo grande gesto di umanità: il salvataggio di un riccio, poi adottato e battezzato “Spuncio”. «Spero che questo serva per parlare di buone notizie e per sensibilizzare le persone… qualche volta l’amore è ricambiato», aveva detto allora (https://www.tviweb.it/famiglia-vicentina-salva-un-piccolo-riccio-spuncio-diventa-domestico-video/).

Enrico lascia la moglie, due figli e una comunità che lo ricorderà per la sua musica, il suo entusiasmo e la sua capacità di unire le persone con un sorriso e un disco sul piatto.