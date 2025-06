A4 – Tir e furgone in fiamme: pesanti disagi e traffico bloccato in Veneto

Un mezzo pesante si è incendiato all’alba di oggi, intorno alle 5 mentre viaggiava sulla carreggiata ovest (direzione Venezia) dell’autostrada A4, all’uscita del casello di San Stino.

Per consentire lo spegnimento delle fiamme e l’arrivo dei soccorsi è stato chiuso il tratto tra Portogruaro e San Stino con uscita obbligatoria a Portogruaro e reindirizzamento del traffico lungo il bypass A28/A27 per i veicoli provenienti da Trieste. Le operazioni si sono concluse verso le 8.Resta ancora chiusa l’uscita di San Stino per consentire la rimozione del mezzo.



Intorno alle 7,30 si è verificato un altro incendio: ha preso fuoco un furgone che transitava sull’autostrada A34 (Villesse-Gorizia) nel tratto tra Gradisca e Villesse in direzione Villesse. Si sono formate ovviamente code per chi proveniva da Gorizia.

In entrambi i casi non ci sono state conseguenze per i conducenti dei due mezzi che sono usciti dai rispettivi abitacoli prima che divampasse l’incendio.

ANSA VENETO

Foto archivio