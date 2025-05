A Vicenza arriva una nuova fiera, la prima in Europa del suo genere: ecco di cosa si tratta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Si terrà alla Fiera di Vicenza dal 27 al 29 ottobre 2026 la prima edizione di Adhesives Bonding & Sealants – ABS EUROPE 2026, la nuova manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie e soluzioni per l’industria degli adesivi, colle e sigillanti. L’evento nasce dalla partnership tra Italian Exhibition Group (IEG) e A151 Srl, e si propone come primo appuntamento in Europa interamente focalizzato su questo comparto strategico per l’industria manifatturiera.

Un settore in forte espansione: solo nel 2024 il mercato italiano ha raggiunto un valore di 1,49 miliardi di dollari, con una crescita annua prevista del 5,81% nel periodo 2023-2033.

“ABS EUROPE sarà la prima manifestazione europea esclusivamente dedicata a questo innovativo settore industriale – afferma Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG –. L’Italia è leader nel comparto e il polo fieristico di Vicenza rappresenta la sede ideale per accogliere aziende e operatori da tutta Europa”.

Anche Marco Pinetti, direttore di A151 Srl, sottolinea la rilevanza dell’iniziativa:

“ABS EUROPE riunirà a Vicenza un tessuto imprenditoriale chiave per quasi tutti i comparti della manifattura. I prodotti in mostra trovano applicazione trasversale e sono oggi imprescindibili in ogni filiera industriale”.

L’evento sarà una piattaforma internazionale B2B, ma anche un’occasione di confronto su innovazione, sostenibilità e transizione ecologica.

“Non solo una fiera commerciale – aggiunge Marco Cecchini, business development manager Italy & UE di IEG – ma anche una vetrina per le tecnologie eco-compatibili più avanzate”.

Nei padiglioni della Fiera di Vicenza saranno esposti: adesivi, colle, sigillanti, nastri, coatings, laminati, resine, schiume e film, oltre a materie prime, impianti, macchinari e servizi correlati. L’impiego di questi materiali ha ormai sostituito in molti ambiti industriali l’uso di viti e bulloni, rendendo centrale l’evoluzione delle tecnologie di incollaggio e sigillatura.

ABS EUROPE 2026 si svolgerà in contemporanea con A&T – Automation & Testing, la fiera di riferimento per automazione, testing e innovazione tecnologica, che nell’ultima edizione ha richiamato oltre 12.000 operatori professionali. I visitatori potranno accedere liberamente a entrambi gli eventi e partecipare a convegni, workshop e tavole rotonde.