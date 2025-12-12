A rubare la barca e a schiantarsi è stata una 20enne con precedenti: danni per 100 mila euro (video)

Una fuga improvvisata, pochi minuti di caos in Canal Grande e danni stimati in almeno 100mila euro. Protagonista una 20enne, già nota alle forze dell’ordine, arrestata dopo essersi impossessata di un barcone carico di pacchi e averlo schiantato contro la scalinata del ponte di Rialto.

Tutto è accaduto ieri poco prima delle 11. La giovane ha approfittato dell’assenza dei due corrieri FedEx, impegnati in alcune consegne, ed è balzata a bordo del “mototopo” parcheggiato alla riva. Ha avviato il mezzo e, senza alcuna esperienza di guida, ha spinto sull’acceleratore attraversando Canal Grande in un lampo. La barca, pesante e difficile da manovrare, ha puntato dritta verso il ponte, colpendo con violenza la balaustra cinquecentesca, parte dell’opera realizzata da Antonio Da Ponte.

I testimoni hanno raccontato di un «boato tremendo», seguito da un secondo impatto contro la fondamenta del Traghetto del Buso, zona frequentatissima dai turisti. La 20enne ha tentato poi la fuga a piedi, ma è stata bloccata quasi subito da una pattuglia della polizia locale.

Oltre al furto aggravato, la giovane – formalmente residente a Padova ma senza fissa dimora – rischia accuse per guida in stato psicofisico alterato, in attesa degli esiti dei test tossicologici. Per lei, già destinataria di un ordine di allontanamento da Venezia e con precedenti per furto e rapina, si profila anche un salatissimo risarcimento: la balaustra distrutta, in pietra d’Istria, fa parte di un bene architettonico di pregio e richiederà un restauro complesso.

Nel frattempo i tecnici del Comune hanno recuperato ogni frammento delle colonnine, per consentire un ripristino fedele dell’opera. Per qualche tempo, però, Rialto avrà una ferita ben evidente e i selfie con lo sfondo più iconico della città dovranno attendere.