A Noventa Vicentina “I musicanti di Brema” in teatro

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Comune di Noventa Vicentina, per tale occasione, dà il via alla rassegna TEATRO RAGAZZI presso il Teatro Modernissimo.

Tre appuntamenti domenicali dedicati ai più piccoli per avvicinarli, con le loro famiglie, alla recitazione come forma diversa di narrazione delle favole, per capire che il racconto non è solo fatto di scuola, di libri o di tv ma anche di rappresentazione figurata, di teatro. Un momento da condividere con genitori o nonni, una opportunità per offrire anche ai più piccoli il diritto di conoscere nuove forme e nuove espressioni della realtà, della finzione e dell’immagine.

Il Primo spettacolo è domenica 20 Novembre 2022 alle ore 16.00 presso il Teatro Modernissimo con la Compagnia Teatrale Gli Alcuni dal titolo “I MUSICANTI DI BREMA” di Laura Feltrin e Margherita Re con la regia di Sergio Manfio.

Per informazioni sui biglietti e sugli altri spettacoli in programma si può consultare il sito del Comune al link https://www.comune.noventa-vicentina.vi.it/Home/Menu… .