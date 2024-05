“Novecento” di Baricco chiude la 18° edizione delle rassegne al Teatro Spazio Bixio

Domenica 5 maggio, con inizio alle 21, al Teatro Bixio in via Mameli a Vicenza, andrà in scena l’ultimo dei 17 spettacoli in cartellone che hanno registrato in molti casi il tutto esaurito.

La 4°edizione di “Mutazioni” (dopo le 14 di “Teatro Elemento”), rassegne curate da Theama Teatro per il Comune di Vicenza in collaborazione con FOR.THE – centro di formazione teatrale, si chiude con “Novecento”, monologo del 1994 scritto per il teatro da Alessandro Baricco, diventato poi uno dei suoi romanzi più famosi, reso ancor più celebre dal film “La leggenda del pianista sull’oceano” di Tornatore.

Lo spettacolo, per la regia di Armando Carrara, andrà in scena domenica 5 maggio, con inizio alle 21, al Teatro Bixio in via Mameli a Vicenza.

Ad interpretare il pianista Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, sarà Mauro Forlani in una produzione TIC Teatro Instabile di Creazzo.

«Con “Novecento” – dichiara il direttore di Theama Teatro, Piergiorgio Piccoli -, chiudiamo un’edizione che ha visto andare in scena 17 produzioni in un mix tra teatro, danza, poesia e musica, che hanno fatto registrare quasi sempre il tutto esaurito e che, in qualche caso, ci hanno “costretto” ad aggiungere repliche non previste in cartellone. Un successo non scontato per il quale ringraziamo il pubblico per la fiducia e l’entusiasmo con i quali ci segue stagione dopo stagione, e l’amministrazione comunale, per la collaborazione ormai quasi ventennale. A due anni dalla scomparsa dedichiamo questo spettacolo e tutta la rassegna all’amico Eugenio Allegri, primo ed indimenticabile interprete di “Novecento” che si è spento il 6 maggio del 2022».

Biglietti: interi 15 euro; 12 euro ridotti. Per prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444 322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nei giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Info: www.teatrospaziobixio.com. I posti in sala non sono numerati.