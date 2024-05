VICENZA – Porte aperte a Ingegneria: inizia l’Open Week per le scuole superiori

Il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Ateneo di Padova apre le porte agli universitari del triennio per far conoscere i propri corsi di laurea magistrale.

Il 9 maggio Open day dedicato agli studenti delle classi V superiori

Sarà una vera e propria “open week” quella organizzata da lunedì 6 a lunedì 13 maggio al polo didattico universitario di viale Margherita 87, ai complessi Barche di Contrà della Piarda 9/B2 e San Nicola in Stradella S. Nicola 3 dal Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università di Padova in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

Per gli studenti universitari del triennio, presso la sede di viale Margherita sono previsti quattro incontri per la presentazione dei corsi di laurea magistrale organizzati a Vicenza.

Si comincia lunedì 6 maggio con un doppio appuntamento: dalle 14.30 alle 18.30 viene presentata Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto e dalle 14.45 alle 18.30 Ingegneria Meccatronica; per entrambi i corsi, illustrati il percorso di studi e gli sbocchi professionali, è prevista la possibilità di visitare i laboratori di ricerca e colloquiare con docenti e studenti, oltre ad un momento finale informale con musica dal vivo.

Martedì 7 maggio, dalle 9.00 alle 10.30, si terrà invece la presentazione del corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, dove sarà approfondita – tra le altre cose – la possibilità di sviluppare il curriculum in lingua italiana oppure in lingua inglese; il programma prevede inoltre una tavola rotonda in un talk aperto con alcuni ex studenti.

Infine lunedì 13 maggio dalle 10.00 alle 10.30 viene illustrato il nuovo corso di laurea magistrale in Food Industry Engineering che sarà attivato a partire dall’anno accademico 2024-2025.

Giovedì 9 maggio, sempre presso la sede di viale Margherita è in programma a partire dalle 15.00 un nuovo Open day dei corsi di laurea in Ingegneria con sede a Vicenza, in questo caso rivolto agli studenti delle classi V delle scuole superiori. L’incontro si aprirà con una sintetica presentazione di Ingegneria Gestionale, Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto e Ingegneria Meccatronica Non solo, si prosegue con tre brevi seminari che consentiranno di fare un’esperienza diretta di questi percorsi di studio: il primo sarà sui concetti di profitto e perdita e come capire il punto di pareggio per il successo aziendale (prof. Enrico Sandrin); il secondo sui materiali innovativi e intelligenti per un futuro sostenibile (prof. Paolo Andrea Carraro), quindi il terzo sull’evoluzione dei sensori e dell’intelligenza artificiale per migliorare l’interazione uomo-macchina (prof.ssa Monica Reggiani). Successivamente sarà possibile anche visitare i laboratori ai complessi Barche e San Nicola.

Per tutti gli eventi la partecipazione è gratuita, previa iscrizione online utilizzando il sito Internet sulle attività di orientamento del DTG: https://orientamentodtg.gest.unipd.it/eventi/