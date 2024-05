Verona – Maggio con il Papa e il Volo all’Arena

La visita di Papa Francesco a Verona, programmata per sabato 18 maggio, attirerà circa 50.000 persone.

I biglietti per la Messa allo stadio Bentegodi, preceduta dalla festa dei giovani, e per l’incontro di bambini e ragazzi in piazza San Zeno sono esauriti.

Tuttavia, ci sono ancora posti disponibili per l'”Arena di Pace”. I partecipanti agli eventi potranno usufruire dei servizi bus Atv che seguiranno l’orario del sabato. Inoltre, è stato organizzato un servizio navetta gratuito per collegare i luoghi della visita con i parcheggi designati dalla Polizia Locale per accogliere i visitatori.

Alle 6.30, Piazza San Zeno aprirà per accogliere 5.400 bambini e ragazzi fino alla terza media, con genitori, insegnanti e catechisti. Alla stessa ora, aprirà anche la Basilica di San Zeno per gli 850 preti, religiose, religiosi e monache, fino alle 8.00.

L’Arena aprirà i cancelli alle 7.00 e i 12.500 partecipanti potranno entrare fino alle 9.00. L’evento inizierà alle 8.45 e terminerà alle 12.30. Dalle 11.00 sarà possibile accedere allo stadio Bentegodi, dove 31.000 partecipanti avranno tre ore di tempo per entrare.

I biglietti per tutti gli eventi sono nominativi e potrebbe essere richiesto un documento di identità all’ingresso. Inoltre, è previsto un settore dedicato per le persone diversamente abili in ciascun evento.

Sono disponibili tre zone di parcheggio con servizio navetta gratuito: park C dello stadio, con navetta solo per San Zeno, park P3 e P7 della Fiera, con navette per lo stadio e per l’Arena.

IL VOLO

Dopo il trionfo dello scorso anno, da martedì 14 maggio ritorna in prima serata su Canale 5 “Il Volo – Tutti per Uno”, tre serate evento direttamente dall’Arena di Verona.

Il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto condurrà la prima serata, con la partecipazione speciale di Giorgia. Lo spettacolo, ideato da Michele Torpedine, promette grande musica con la presenza di artisti di fama e momenti unici.

Gli ospiti della prima puntata includono nomi come Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei e Giorgio Panariello.

Dopo il lancio del loro primo album di inediti, “Ad Astra”, uscito il 29 marzo, e il successo delle prime quattro tappe del loro World Tour in Giappone, Il Volo celebra i 15 anni di una carriera straordinaria su Canale 5.

Tra giugno e settembre, il trio partirà per 20 concerti estivi nei luoghi più suggestivi d’Italia, mentre nel 2025 intraprenderà un tour negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina.

“Il Volo – Tutti per Uno” è prodotto da FriendsTv con la regia di Luigi Antonini.