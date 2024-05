Ad Arzignano “Scuole in scena”

Inizia lunedì 6 maggio in Teatro Matterello la rassegna “Le scuole in scena”, che coinvolge più di trecento bambine e bambini, ragazze e ragazzi delle scuole primarie, secondarie di primo e

Per il terzo anno il Teatro Mattarello ospiterà sul palcoscenico la rassegna “Le scuole in scena”. Da novembre 2023, più di trecento bambine e bambini delle scuole primarie, secondarie di primo e

secondo grado di Arzignano e delle frazioni hanno lavorato con un team di esperti, coordinati dal direttore artistico Alessandro Anderloni, e con la collaborazione dei dirigenti, dei docenti, degli

insegnanti e dei collaboratori scolastici, prima “giocando” a fare teatro, poi scrivendo o adattando i testi che saranno portati in scena in queste che sono le due settimane più vivaci e colorate

della stagione. Sarà una vera e propria festa del teatro. Un grande grazie ai giovani attori e attrici che sono il futuro del teatro e della nostra Città.

Il primo appuntamento:

Scuola primaria “San Rocco” di Arzignano – 39 attrici e attori

IL SOGNO DI NIKA E ALBERTO

testi, musiche e regia di Raffaella Benetti

Spettacolo per il pubblico: lunedì 6 maggio 2024, ore 20.30

Spettacolo per le scuole: mercoledì 8 maggio 2024, ore 10.00

Nika e Alberto devono partire con i loro genitori per l’Inghilterra. L’idea di lasciare amiche e amici, una casa, una lingua che conoscono per andare verso un paese di cui non sanno nulla li spaventa. Ma un sogno farà loro capire che siamo fatti per viaggiare, partire, esplorare. Nika e Alberto imparano che l’arte di viaggiare è il miglior modo di vivere davvero in armonia su questa terra. Perché, per incontrarsi, bisogna imparare a partire, andare.

COME PARTECIPARE

Spettacoli serali per il pubblico – Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Spettacoli per le scuole – Ingresso gratuito

Aperto a tutte le scuole (sia quelle del gruppo che mette in scena lo spettacolo che altre) con prenotazione delle classi scrivendo a:

biglietteria@comune.arzignano.vi.it

INFO

Ufficio Cultura, c/o Biblioteca G. Bedeschi, Vicolo Marconi 6 – 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444 476543

Email: biglietteria@comune.arzignano.vi.it

Social: @cittadiarzignano @teatromattarellodiarzignano