A Cornedo tornano a splendere le statue di Villa Pretto Cassanello (VIDEO)

E’ stato completato in questi giorni un intervento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, di recupero e pulizia dell’antica statuaria parco Pretto Cassanello, intervento importante perché salvaguarda patrimonio unico nel panorama della vallata.

“Il parco – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo – è ricco di statue, alcune purtroppo perse nel tempo, che dovevano essere manutenute e pulite. Dopo un percorso con la Soprintendenza abbiamo ottenuto il nulla osta e attraverso una ditta specializzata di pulizia è stato effettuato un trattamento di pulizia, consolidamento e impermeabilizzazione agli eventi atmosferici con una particolare sostanza che aiuterà queste statue a mantenere la loro bellezza nel tempo”.

L’intervento rientra in un più ampio programma di recupero dei luoghi simboli di Cornedo, annunciato alla fine dello scorso anno e che comprende: il restauro e consolidamento della statuaria del Parco di Villa Pretto Cassanello, dell’antica fontana di piazza Aldo Moro e del portico di Villa Trissino. “Sono tre interventi fondamentali – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo – perché riguardano tre luoghi simbolo della nostra comunità e rappresentano beni che nel tempo hanno accumulato fragilità sulle quali è stato necessario intervenire. L’investimento complessivo è di 65 mila euro, affidata ad una ditta specializzata sotto la guida stretta della Soprintendenza. Una cifra importante, ma necessaria per salvare questi elementi simbolici della città”.

Il Parco fa parte delle pertinenze della Villa del XV secolo che è ora sede municipale di Cornedo Vicentino