A Cornedo terminati i lavori nelle scuole: maxi investimento e riqualificazione in tutti i plessi (video)

Sono ufficialmente terminati i lavori di riqualificazione nelle scuole del centro città con interventi significativi che hanno interessato sia le scuole elementari sia le scuole medie. Complessivamente, negli ultimi cinque anni il Comune ha investito 4,8 milioni di euro: 2,4 milioni per l’adeguamento sismico delle medie, 1,4 milioni per l’efficientamento energetico di tutte le suole (non solo centro ma anche Muzzolon, Cereda e Spagnago), 400 mila euro per i bagni delle scuole medie e 85 mila euro per il rifacimento delle guaine della palestra delle medie.

«Gli interventi hanno migliorato il comfort di alunni, insegnanti e personale scolastico», sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo. «Nello specifico, nelle scuole medie sono stati effettuati l’adeguamento sismico e il rifacimento dei bagni, mentre nelle scuole elementari sono stati realizzati il cappotto termico, il rifacimento degli impianti di riscaldamento con un unico sistema a servizio di tutti i plessi e delle palestre, e la sostituzione completa dell’illuminazione interna con impianti a basso consumo energetico. Si tratta di investimenti importanti e di pregio per il Comune»