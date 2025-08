A CHIAMPO LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA NELLA VALLE DELLA PIEVE: FORESTALE E VENETO AGRICOLTURA AL LAVORO

Sono in corso importanti interventi nella valle della Pieve, a Chiampo, dove il Servizio Forestale e Veneto Agricoltura stanno operando per la messa in sicurezza idraulica del corso d’acqua. A parlarcene è il sindaco di Chiampo Filippo Negro in sopralluogo sul posto. I lavori prevedono il rifacimento delle briglie e l’apertura del bacino di decantazione situato sopra il quartiere della Pieve, un’opera ritenuta fondamentale in un’area più volte colpita da eventi meteo avversi.