A Bassano mercoledì 8 mammografie ed ecografie gratuite in piazza

Mercoledì 8 marzo 2023 torna in piazza l’iniziativa “Mammografie ed Ecografie Gratuite”

Il Comune di Bassano del Grappa ha scelto di rinnovare l’appuntamento con la prevenzione del tumore al seno. Dopo il successo delle passate edizioni, torna l’iniziativa “Mammografia ed Ecografia Gratuita”. Mercoledì 8 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 cinquantadonne residenti nel territorio comunale, non incluse nei programmi di screening, potranno effettuare esami diagnostici gratuiti (completi di referto) all’interno della clinica mobile WelfareCare, che verrà posizionata in Piazza Libertà.

I requisiti obbligatori per partecipare sono i seguenti:

avere un’età compresa tra i 35 ed i 49 anni al momento della prenotazione e della visita

non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi

essere residenti presso il Comune di Bassano del Grappa

non essere già inserita nei protocolli di screening del SSN (anche per familiarità)

Le prenotazioni, necessarie per partecipare all’iniziativa, sono già attive sul sito www.welfarecare.org/prenota

Gli esami diagnostici vengono eseguiti da un’equipe medica di Alliance Medical composta da un medico radiologo specializzato in senologia, un tecnico e un assistente per la refertazione dell’esame, all’interno della clinica mobile.

Nel caso in cui, all’atto della refertazione, venga rilevata dal medico senologo l’esigenza di un esame di secondo livello, la paziente viene indirizzata al proprio medico curante e/o alla breast unit di riferimento.

“Accogliamo con piacere le iniziative che avvicinano le persone offrendo la possibilità di effettuare, come in questo caso, controlli gratuiti per una patologia che putroppo colpisce molte donne”, dichiarano il Sindaco Elena Pavan e l’Assessore Mavi Zanata. “Mettere a disposizione il nostro centro storico per iniziative come questa significa sostenere una campagna di sensibilizzazione molto importante perché, oltre ad offrire un’occasione di prevenzione concreta per cinquanta concittadine, consente a tutte le altre donne di riflettere sull’importanza della prevenzione avvicinandosi a questo tipo di controlli, abitudine da proseguire con costanza”.