Nuovo direttore amministrativo all’Ulss 7 Pedemontana

Con il 31 ottobre cessa l’incarico per collocamento in quiescenza del Direttore Amministrativo dell’azienda Ulss 7 Pedemontana, avv. Gianluigi Barausse. Il Commissario ha conferito l’incarico di nuovo Direttore Amministrativo al dott. Maurizio Zanon, attualmente in servizio presso l’Azienda Ulss Euganea. Il dott. Zanon ha già svolto l’incarico di Direttore Amministrativo per circa 3 anni presso l’Azienda Ulss 16 di Padova e per circa due anni preso l’Azienda Ulss 15 Altapadovana. La Direzione dell’Azienda Ulss Pedemontana ringrazia l’avv. Gianluigi Barausse per il servizio prestato con professionalità e dedizione in questi anni.