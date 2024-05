VICENZA – Corriere della droga esce dal carcere e viene subito espulso dall’Italia

Proprio ieri, era stato rilasciato dal carcere di Vicenza. Gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza lo stavano aspettando proprio fuori dalla prigione. Appena è stato rimesso in libertà, è stato nuovamente accompagnato in Questura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Si tratta di B.E., un cittadino albanese di 40 anni in situazione irregolare in Italia. È stato espulso dal territorio nazionale e scortato dagli uomini della Questura presso il Centro per Rimpatri di Bari, da dove sarà presto rimpatriato nel suo Paese d’origine.

B.E. era già noto alle autorità per i numerosi precedenti penali e/o di polizia. Le prime segnalazioni su di lui risalgono al 2016, quando ha iniziato a dimorare a Vicenza senza fissa dimora.

Le sue azioni criminali sono aumentate nel tempo. Nel 2020 è stato multato per violazione delle misure anti-COVID e ha iniziato a commettere furti di biciclette, per i quali è stato arrestato più volte.

Nel 2021 è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti dal Tribunale di Vicenza. Anche dopo il suo rilascio anticipato con obbligo di firma, ha continuato a commettere furti di biciclette, utilizzando attrezzi da scasso. È stato arrestato nuovamente nel luglio 2024 per furto di bicicletta e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri è stato scortato a Bari, dove verrà rimpatriato in Albania nei prossimi giorni.