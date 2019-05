﻿Poetry Vicenza 2019: “finale di partita”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il festival internazionale di poesia contemporanea e musica, chiude i battenti ospitando gli ultimi quattro poeti, che si aggiungono ai 30 giunti a Vicenza in questi ultimi due mesi.

Vicenza, 23 maggio 2019 – Ultima chiamata per gli amanti della poesia e della musica. Con il prossimo fine settimana si chiude l’edizione 2019 del festival internazionale Poetry Vicenza. Saranno quattro i poeti protagonisti ospitati in cinque spazi cittadini.

S’inizierà sabato 25 maggio, alle 18.00. Sarà Ida Travi il cui lavoro sulla parola poetica rappresenta una posizione unica nel panorama italiano a intrecciare i propri versi con quelli dello scozzese Andrew Greig, tradotto dal direttore artistico del festival, Marco Fazzini, e del portoghese Jorge Maximino (a cura di Gaia Bertoneri), con musiche di Ettore Martin Duo (sax e contrabasso). Si tratta dell’ultimo appuntamento alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo, che con il Comune di Vicenza (Assessorato alla Cultura) sostiene da sempre questa iniziativa ideata dall’associazione TheArtsBox.

Domenica 26, grande chiusura del festival con un triplo appuntamento: alle 17.00, presso l’Oratorio di San Nicola (in stradella S. Nicola, 2) sarà la voce della poetessa romena Ana Blandiana (per la cura e traduzione di Bruno Mazzoni), a testimoniare anni di scrittura e impegno contro ogni forma di dittatura e privazione dei diritti umani. La sua performance, accompagnata dall’arciliuto di Ilaria Fantin, è uno dei due eventi condivisi con il Festival Biblico. Infatti, alle 19.00, presso il Torrione di Porta Castello, in corso Palladio, 1, grazie alla disponibilità della Fondazione Coppola, i poeti Travi, Maximino, Blandiana e Greig leggeranno i loro versi assieme al duo musicale Rassu Santin. Considerati gli spazi esigui del luogo il numero dei partecipanti è ristretto.

In chiusura, sempre domenica, presso la sede di TheArtsBox, alle 20.30, per chi avesse perso le singole letture, il “Finale di partita” prevede una lettura a più voci con i quattro poeti protagonisti del fine settimana vicentino e le musiche dei chitarristi Pierantonio Tanzola e Stefano Bassato.

Sarà, questa, anche l’ultima occasione per visitare la mostra esclusiva “100 anni di Lawrence Ferlighetti”, ospitata anch’essa presso lo spazio di TheArtsBox, mostra dedicata alla creatività multidisciplinare di colui che è considerato uno dei personaggi più famosi dell’avanguardia americana.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero (fino a esaurimento dei posti disponibili).

Info: Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari > 800 578875 > info@palazzomontanari.com

TheArtsBox > 339.5709671 > info@theartsbox.com

Il festival Poetry Vicenza è promosso dalle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo e dal Comune di Vicenza (Assessorato alla cultura), in collaborazione con l’associazione culturale TheArtsBox (Vicenza), il Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati di Ca’ Foscari (Venezia), Vicenza Jazz, Classici Contro, Festival Biblico e Incroci di Civiltà.