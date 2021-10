Zaia: “Non abbassiamo la guardia. Terza dose per tutti? Probabile. Scuole? Sotto controllo”

La conferenza stampa di Zaia oggi.

COLPA DI CODA DEL VIRUS —- “È ormai dimostrato che la banalità della mascherina, insieme ai vaccini, è quella che ha cambiato l’andamento della pandemia. Abbiamo 234 persone in ospedale che sono quelle che sappiamo gestire, non voglio fare allarmismo, ma non voglio che si abbassi la guardia e non possiamo escludere, visto il periodo, un colpo di coda del virus. Appello alla prudenza. Sento spesso dire “non preoccuparti, tanti sono vaccinato”. Il vaccinato ha statisticamente 6,6 volte in meno di contagiarsi, l’ospedalizzazione aumenta di 8,2 volte in chi non è vaccinato. Il vaccinato, nella stragrande maggioranza dei casi non sviluppa sintomi e se li sviluppa sono molto meno gravi. La vaccinazione è volontaria ma resta la chiave di volta della pandemia”.

VACCINI E TERZA DOSE —— “Stiamo viaggiando verso i 7 milioni e 200mila dosi inoculate. Siamo a 5.238 terze dosi nelle ultime 24 ore, che soprattutto significa anziani, soprattutto nelle Rsa. L’appello che faccio è quindi a tutti i sessantenni che hanno avuto la seconda dose più di sei mesi fa, di prenotarsi per la terza dose. Ho l’impressione che entro la fine dell’anno verrà estesa la terza dose a chi ha meno di 60 anni. C’è già chi se la vuol fare e comunque bisognerà trovare un motivo scientifico/giuridico per fargliela fare. La decisione ragionevolmente avverrà nell’arco temporale in cui scadranno le ultime seconde dosi per la popolazione che si è vaccinata intorno a fine maggio. Lo autorizzeranno, magari in maniera volontaria entro fine anno. “.

SCUOLE —— La parola alla dottoressa Russo: “La situazione è abbastanza sotto controllo, dal 15 settembre, per quanto riguarda gli studenti dal nido alle superiori 2.327 positivi (su 800mila), 141 positivi (su 107mila) sul personale scolastico. In totale le persone in quarantena o monitorate sono state 35.379, questo per via del protocollo che quando c’è un soggetto positivo, tutta la classe fa il test entro 48 ore e se tutti sono negativi, si torna in classe. Questa settimana abbiamo 4.448 studenti in quarantena (7 giorni se vaccinati e 10 se non vaccinati) e 5.500 in monitoraggio. L’andamento di questa settimana è leggermente in aumento rispetto alla scorsa settimana. In quarantena negativi ci sono 307 operatori scolastici e 430 in monitoraggio, solo i positivi sono in isolamento. Quando parliamo di fascia 0-6 se c’è un caso positivo stanno tutti a casa, perché i bambini piccoli non hanno mascherine e distanziamento. Dalla primaria in su, se in una classe ci sono due positivi, tutta la classe sta a casa. Il 34% di tutte le positività si distribuisce tra i più piccoli”.