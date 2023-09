VICENZA – Su una bici rubata con arnesi da scasso: denunciato 44enne

Nella serata di sabato la Polizia di Stato ha denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza tale B.N.G., 44enne cittadino rumeno, pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio e per rapina.

Alle ore 21.45, nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, gli Agenti della Squadra “Volanti”, mentre percorrevano Viale Dalmazia, notavano un individuo a bordo di una bicicletta che, alla loro vista, invertiva senso di marcia e tentava di nascondersi dietro ad una siepe.

Insospettiti da tale atteggiamento i poliziotti decidevano di procedere al controllo del soggetto e, osservando la bicicletta da egli utilizzata, notavano all’interno del cestino anteriore una tenaglia in acciaio marca “Werckmann” della lunghezza di 25 cm, attrezzo di cui non riusciva a giustificarne il possesso.

Poiché B.N.G. era anche senza documenti di identità, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura per essere compiutamente identificato; qui, a seguito di ulteriori accertamenti, sono emersi a suo carico numerosissimi precedenti penali e/o di Polizia per reati contro il patrimonio e più precisamente per il reato di ricettazione.

Inoltre, da controllo in Banca Dati SDI, emergeva come la bicicletta in questione in possesso di B.N.G. risultasse essere stata rubata in Contrà Pescherie Vecchie e regolarmente denunciata la settimana precedente; la persona denunciante, convocata in Questura, ne riconosceva la proprietà e, pertanto, le veniva immediatamente restituita.

Al termine della redazione degli atti di Polizia Giudiziaria B.N.G. veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Il Questore della Provincia di Vicenza Paolo SARTORI, in considerazione di della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti a suo carico, in parallelo all’iter giudiziario, ha emesso nei confronti di B.N.G. la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, prevista dal Codice delle Leggi Antimafia, con divieto di far ritorno nel Comune di Vicenza per 3 anni,