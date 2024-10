Veneto – Donna scivola in un laghetto e muore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Quella che doveva essere una tranquilla domenica immersa nella natura si è trasformata in tragedia il 20 ottobre, quando Rossella Zanin, una donna di 59 anni di Este, è morta annegata nel laghetto “Oasi nostress” a Deserto, noto per la pesca sportiva. La donna si era allontanata dal marito per una passeggiata con il cane, ma è scivolata nel laghetto e non è riuscita a salvarsi. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi, è stata dichiarata morta. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente: potrebbe essere stata una caduta accidentale o provocata da un malore o uno strattone del cane, che è finito anch’esso in acqua. Non ci sono stati testimoni diretti dell’incidente, e la Procura di Rovigo potrebbe richiedere un’autopsia per accertare le cause del decesso. Il sindaco di Este ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima.