Veneto – Crolla tetto di abitazione: due appartamenti inagibili

Alle 5:20 di domenica, 20 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pietro Maset a Conegliano per il crollo parziale del tetto di un’abitazione dove sono in corso da qualche settimana dei lavori di ristrutturazione: nessuna persona è rimasta ferita. Il cedimento del tetto ha compromesso il solaio con detriti arrivati nei due appartamenti del primo piano, che sono inagibili.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e da Treviso con l’autoscala, hanno lavorato per mettere in sicurezza la copertura della casa di quattro unità abitative ed effettuare un sopralluogo per determinare le cause del crollo.

Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono in fase di ultimazione.