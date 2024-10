Veneto – Trovato nel Po il corpo di una donna

CRESPINO, RINVENUTA NEL PO IL CORPO DI UNA DONNA

Poco dopo le 17:00 di domenica, 20 ottobre, l’equipaggio di Drago 149 dei vigili del fuoco del reparto volo di Venezia, ha individuato lungo il fiume Po nel comune di Crespino il corpo privo di vita di una donna in galleggiamento.

Si tratta di una donna di cui non si avevano sue notizie dal 15 ottobre, Akatshi Lutahe “Pamela” cittadina originaria del Congo, residente a Cerea, la cuiauto e telefonino erano stati ritrovati a Occhiobello vicino al fiume Po.

Due sommozzatori dell’equipaggio hanno provveduto al recupero del corpo che è stato portato a riva e poi essere trasportato fino alla strada con la collaborazione di una squadra dei vigili del fuoco di Rovigo. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento. Potrebbe trattarsi della donna Congolese di Cerea Veronese di cui non si hanno notizia dal 15 ottobre, quando erano stati rinvenuti alcuni suoi effetti personali nell’area golenale di Occhiobello.