Vicenza si prepara al Giro d’Italia

Finalmente ci siamo. Dopo mesi di lavori, fra tre giorni il Giro d’Italia arriva a Vicenza per il finale della tredicesima tappa. Il 23 maggio la maglia rosa e i suoi inseguitori percorreranno i 180 chilometri che dividono Rovigo da Vicenza, attraverseranno tredici comuni berici e dopo due colli disegnati per stimolare la fantasia degli attaccanti, affronteranno la salita finale che porta al Santuario della Madonna di Monte Berico.«Quando abbiamo presentato qui a gennaio la tappa e la nascita del Comitato di Tappa – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai -, avevo detto che il successo di questa iniziativa sarebbe dipeso dal lavoro di squadra fra Comuni, Comitato, aziende, mondo dello sport vicentino e associazioni. Venerdì vedremo i risultati di questa cooperazione, ma possiamo dire che le premesse di cui parliamo oggi, e ciò che abbiamo visto nascere in questi mesi, sono molto incoraggianti. Sono convinto che Vicenza dimostrerà che, tutti insieme, sappiamo organizzare grandi eventi e trasformare questi appuntamenti in giornate di festa per tutta la cittadinanza e in occasioni di sviluppo per la nostra economia».«Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto per accogliere le centinaia di migliaia di persone che si raduneranno per le strade per seguire la corsa – aggiunge l’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio -. Il Giro d’Italia è un evento che porta nelle città tanti appassionati da tutta Italia e dal resto del Mondo, e puntiamo a essere non solo una delle tappe con più pubblico per le strade, ma anche a lasciare un grande ricordo ai tifosi e trasmettere un’immagine positiva della città. Per questo abbiamo interpretato questa occasione come una grande festa popolare che mette insieme sport, cultura, musica, divertimento, promozione del territorio. Il Villaggio di Tappa è l’emblema di questo spirito».«Dobbiamo ringraziare innanzitutto coloro che in questi mesi hanno sostenuto il nostro impegno per far sì che la Tappa dei Berici sia un successo – dichiara il presidente del comitato Tappa dei Berici Mario Carraro -. Il Comune di Vicenza, i sindaci dei comuni Berici attraversati dalla tappa, i tanti appassionati che in questa primavera hanno organizzato iniziative legate al Giro d’Italia, e ovviamente gli sponsor che hanno reso tutto questo possibile. Quello di Vicenza si conferma un tessuto imprenditoriale generoso, che ha compreso il valore che un evento come il Giro d’Italia ha per i vicentini e per l’immagine della città».«Mi unisco ai ringraziamenti all’amministrazione – conclude il vicepresidente del comitato Tappa dei Berici Alessandro Belluscio -, che ci ha aiutati a organizzare i tanti eventi di questi mesi, a far vivere alla città l’atmosfera del Giro e quindi a rendere più attraente per gli sponsor sostenere questo sforzo per organizzare l’arrivo della tredicesima tappa a Vicenza e sui colli Berici. Ciò che vedrete al Villaggio di Tappa da giovedì a domenica è il modo migliore per rendere tangibili e a tutti l’impegno collettivo e l’entusiasmo dei nostri sponsor, che dobbiamo ringraziare».Vicenza si farà trovare pronta ad abbracciare i tanti appassionati attesi da tutta Italia e dal resto del mondo. Per accoglierli, è stato organizzato un grande Villaggio di Tappa a Campo Marzo, che resterà aperto da giovedì 22 (18-23), venerdì 23 (9-23), sabato 24 (9-23) e domenica 25 (9-15). Il villaggio ospiterà un maxi schermo, un’area attività promossa da Decathlon, stand enogastronomici, aree dedicate alle associazioni e ai partner della tappa, il bar Confartigianato, un’area merchandising, e un ricco programma di eventi con gare, attività sportive, talk e musica.



Quattro giorni che coronano uno sforzo collettivo iniziato a gennaio, quando è stato annunciato il ritorno del Giro d’Italia a Vicenza dopo dieci anni e che ha permesso di organizzare nei mesi decine di eventi legati alla corsa rosa a Vicenza e nei comuni della provincia attraversati dalla tappa.Tutto questo è stato possibile anche grazie all’impegno di tante aziende nazionali e locali, che hanno sostenuto sin dall’inizio l’organizzazione di un arrivo di tappa a Vicenza e il progetto di rendere questo evento una grande festa collettiva per la città, decidendo di legare il proprio nome a quello di evento sportivo fra i più amati in Italia, sinonimo di passione e sacrificio.



Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i rappresentanti degli sponsor e dei sostenitori della Tappa dei Berici, che sono stati ringraziati: 3T Cycling, Agsm Aim Spa, Alì Spa, AMCPS, Askoll, Banca Delle Terre Venete Cred. Coop. Soc. Coop., Battistolli, Bericah, Campagnolo, Campeggio Perarolo, Coin Roberto, Collis Veneto Wine Group – Società Cooperativa Agricola, Confartigianato Imprese Vicenza, Confindustria Vicenza, Costruzioni Frigo Srl, Cover Up Srl, Decathlon, Distretto Veneto Della Pelle, Dms Italia, Fondazione Studi Universitari di Vicenza, Rete Casa – Ground Costruzioni Srl, Laica S.p.a., Latterie Vicentine, Giuseppe Lelj, Liotto, Loro F.lli Spa, Ma Impianti S.r.l., Mainetti, Meccalte, Melato Costruzioni, Mood, Osvaldo Casanova, Punto Rosso Wilier, Sabysport, Stamperia Busato, Stefanplast S.p.a., Trivellato Spa, Vicenza Hotel Tiepolo Srl, Volchem Srl, Zamperla, Zincol Italia Spa.Il Quartiere di Tappa sarà ospitato presso il polo universitario di viale Margherita grazie alla collaborazione della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, uno dei luoghi simbolo della Città, anche in considerazione della presenza a Vicenza del Corso di Laurea Magistrale in Management delle Attività Sportive Innovative e Sostenibili (SportIS), organizzato dall’Università degli Studi di Verona, attivato a partire dall’anno accademico 2023/2024, che rappresenta un progetto formativo innovativo e unico nel panorama nazionale.





Il calendario eventi del Villaggio di Tappa

Il Villaggio ospiterà durante tutti i quattro giorni Area Truck Food And Beverage, Birrifici Vicentini, attività sportive per bambini e adulti con Campo Multisport Decathlon, il grande Villaggio commerciale degli sponsor, negozi di bici e officine meccaniche.Giovedì 22 Maggio:Inaugurazione Villaggio Tappa 17:30

Presentazione percorso dal palco 18

Gara comitato regionale Fci giovanissimi e allievi (Federazione Ciclistica Italiana) 17-19

Che fantastica storia è la vita della cover band di Antonello Venditti “In questa banda di ladri” 18:30-19:30

Arrivo dopolavoro ciclistico 20

Ciclodisco dj set 18 – 23Venerdì 23 Maggio:Diretta Radio Stella 11 – 18Laboratorio di Ciclofficina 11Educazione stradale con Decathlon e i bambini delle scuole elementari 10:15Premiazione scala Giro 12Assaggi sull’arrivo del Comitato Tappa 12 – 14Diretta Tv Tappa 14 – 17:30Spettacolo di Georgette Polizzi 18Presentazione Tap-Pa Birra 18Podcast “Ultimo Uomo” in diretta dal Villaggio, con il commento della tappa di Angelo Furlan 18:30 – 19:30Partenza e arrivo Gravel Ride notturna B&C 19:30 – 22Aperihistory con Buffa Doc e Andrea Comparin Dj 18-23Sabato 24 Maggio Eventi:Diretta Radio Stella 11 – 18Ride in giro per i berici A.S.D. non competitiva 10 – 13Jazzercise 10 – 12Attività Decathlon sul campo multisport 10 – 11:30Viart Il Giro tra le vie dell’artigianato 16 – 18Fanfara Storica della Sezione di Vicenza e Cori Alpini 18 – 19 Tap-Peritivo con la birra della Tappa 18-20Discoteca Lumen 18 – 23Sabato 24 Maggio Talk:Bicicletta e alimentazione con Volchem 14:30 – 15

Giro d’Italia Tappa di Vicenza – La sicurezza è dei ciclisti 15 – 16

A bicicletta in musica di e con Marco Ghiotto 16 – 17

Storia di gambe – Il racconto del ciclismo di e con Marco Ballestracci 17 – 18Domenica 25 Maggio:Attività per i più piccoli con sportivi sul Campo Multisport

Jazzercise 10 – 11:30

Pedalata con Fiab 10:30

Marcatura biciclette polizia locale

Passeggiata di domenica lungo il sentiero urbano 91 – partenza ore 9.30 da Campo Marzo con accompagnatori CAI: a tutti i partecipanti in omaggio la carta dei sentieri urbani realizzata da Comune di Vicenza e Cai sezione di Vicenza con Tabacco editori 09:30 – 12Per maggiori informazioni sugli eventi del Villaggi di Tappa: https://tappadeiberici.it/Per saperne di più sul percorso della Tappa dei Berici (SOLO DA SMARTPHONE): https://mappa.tappadeiberici.it/