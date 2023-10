VICENZA – Principio di incendio fuori dal teatro Olimpico (FOTO)

Alle 7:20, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti all’esterno del Teatro Olimpico a Vicenza sulla porta del locale delle caldaie che dà su largo Volfango Goethe per un principio d’incendio. Le fiamme accese probabilmente da una persona senza fissa dimora per scaldarsi, hanno provocato del fumo che è penetrato all’interno del locale caldaia, facendo scattare l’allarme antincendio. All’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, le fiamme erano già state spente nell’immediatezza da una persona che passava nella via. I vigili del fuoco hanno provveduto all’aereazione del locale caldaia dove all’interno persisteva un po’ di fumo, provvedendo inoltre all’ispezione e controllo dell’intero teatro. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e la polizia di stato per individuare l’autore dell’insano gesto. Le operazioni di messa in sicurezza del locale tecnico e del teatro che non hanno subito nessun danno sono terminate alle 8:45 con il rientro in sede delle squadre.