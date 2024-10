Incendio di Gallio: trovato il corpo del disperso, è il dottor Luigi Rossato

AGGIORNAMENTO ORE 11 – E’stato trovato stamani il corpo dell’uomo disperso a Gallio sotto le macerie della casa crollata a causa di un’esplosione provocata da una fuga di gas.Si tratta di Luigi Rossato, medico in pensione, che abita nella villetta assieme alla moglie e due figli. La donna si trovava fuori casa, mentre uno dei due figli è stato leggermente ferito ma è stato estratto dalla casa. Del padre, che si sarebbe trovato in uno dei piani superiori, non vi erano tracce.

Lo scoppio e il crollo sono avvenuti alle 17.00 di ieri, dopo che un escavatore aveva tranciato una tubazione del metano di media pressione. ANSA VENETO

AGGIORNAMENTO ORE 10 – Le operazioni di ricerca dei vigili del fuoco del personale USAR (Urban Search And Rescue) effettuate nell’abitazione coinvolta nell’esplosione di via Ech a Gallio, hanno portato al rinvenimento di alcuni elementi che sono al vaglio del medico legale per l’identificazione, i quali potrebbero essere riconducibili alla persona dispersa. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per una demolizione controllata delle parti pericolanti dell’abitazione. A dirigere le operazioni il vice comandate Leonardo Rubello.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 – Dalle 17:00, i vigili del fuoco stanno operando a Gallio per una fuga gas con conseguente incendio stradale e il crollo parziale di una casa: una persona risulta dispersa. Tutta la zona è stata evacuata.

Durante dei lavori di scavo in Via Ech, uno scavatore ha tranciato una tubazione del gas metano di media pressione. Subito si è sviluppato l’incendio della condotta del gas, che ha interessato gran parte della strada. Dopo qualche minuto dall’incendio è avvenuta un’esplosione e il crollo di una casa singola di tre piani fuori terra. Una persona al momento risulta dispersa.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Asiago, Bassano, Schio, Vicenza con 11 automezzi e 30 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento per contenere le fiamme della condotta incendiata, che deve essere ancora chiusa dai tecnici della rete gas. Contemporaneamente altre squadre hanno circoscritto l’incendio dell’abitazione e iniziato le prime operazioni di ricerca del disperso.

Il comandante dei vigili dl fuoco ing. Andrea Gattuso si sta portando sul posto per la direzione delle operazioni di soccorso. Sono stati attivati i mezzi del movimento terra del comando di Verona, la squadra USAR (Urban Search And Rescue) del nucleo Veneto dei vigili del fuoco per la ricerca sotto macerie che sta partendo da Mestre e da altri comandi del Veneto.







NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Scoppia una condotta del gas e una palazzina è avvolta dalle fiamme dopo forti esplosioni: è successo poco fa a Gallio, in via Valbella, vicino al centro del paese. Vicino al vecchio campo sportivo, è scoppiata la condotta del gas e lo scoppio ha rapidamente investito una casa vicina, della famiglia del dottor Rossato, noto medico del luogo. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno mettendo in sicurezza l’area: non si sa ancora se ci siano persone coinvolte.

Foto Fonte Facebook