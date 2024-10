VENETO – Azienda a fuoco: pompieri al lavoro (FOTO)

Da poco dopo le 13 di oggi i vigili del fuoco stanno operando per l’incendio divampato nel capannone di un’azienda, che produce insegne pubblicitarie in via Enrico Mattei, a Codevigo (PD): nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Piove di Sacco, da Cavarzere e Mestre con due autopompe, due autobotti, un’autoscala e 16 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, sono riusciti a circoscrivere le fiamme all’edificio principale di cui è stato coinvolto anche il tetto in legno. Evitato dalle squadre la propagazione del rogo alla struttura attigua.

In corso le operazioni di completo spegnimento e l’accertamento delle cause dell’incendio.