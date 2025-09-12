ATTUALITA'CULTURAEVENTISTREET TG
12 Settembre 2025 - 15.56

VICENZA PER TRE GIORNI CAPITALE DELL’INCONTRO TRA CULTURA ITALIANA E STATUNITENSE – LE INTERVISTE

Paolo Usinabia
È stato inaugurato questa mattina nella suggestiva cornice della Basilica Palladiana il primo Italia America Friendship Festival, una tre giorni – dal 12 al 14 settembre – che trasforma Vicenza in un palcoscenico internazionale. Un evento multidisciplinare che intende esplorare, celebrare e rafforzare i legami storici, artistici, enogastronomici, sportivi, sociali ed economici tra Italia e Stati Uniti (TUTTI GLI EVENTI A QUESTO LINK: https://italiamericafestival.it/)

Nel pezzo video allegato le interviste all’organizzatore Jacopo Bulgarini d’Elci e al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che sottolineano il valore culturale e la portata simbolica di questa iniziativa.

