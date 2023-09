VICENZA – Individuati e arrestati i rapinatori della pasticceria in centro

Due soggetti senza dimora e noti pregiudicati sono stati individuati ed arrestati dalla Polizia. Si tratta di D.F.B. di 28 anni e B.S. di 30 anni, ritenuti responsabili dell’aggressione e rapina alla pasticceria Sorarù tra il 19 e il 20 settembre. I due avevano abbandonato un trolley rubato durante un furto in un’abitazione poco lontana e sono ritenuti responsabili anche di un furto di portafogli in un ristorante sushi dopo la rapina in pasticceria. Ai due è stata notificato l’ordine di custodia naturale. Uno dei due si trovava già in carcere a Padova per altri reati. Il secondo è stato intercettato e portato in carcere a Vicenza.