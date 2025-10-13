Vicenza e Provincia: passa il Giro del Veneto, disagi al traffico

Torna nel vicentino il Giro del Veneto. La manifestazione ciclistica, arrivata alla sua 88esima edizione, comporterà della modifiche alla viabilità cittadina.

Mercoledì 15 ottobre sono previsti gli eventi “Veneto Women” e “Giro del Veneto”, entrambi gare agonistiche. Il percorso prevede partenze separate da Piazza dei Signori, per poi proseguire per Piazza delle Biade, Contra’ Santa Barbara, Corso Palladio, Piazzale De Gasperi, Corso Santi Felice e Fortunato, viale Mazzini, viale Battaglione Framarin, via Legione Antonini, viale Pecori Giraldi, via Brigata Granatieri di Sardegna, Strada Biron di Sotto, Strada Biron di Sopra, Strada Ambrosini e uscita dal territorio comunale. Gli atleti che parteciperanno a Veneto Women e al Giro del Veneto, durante il transito lungo il percorso, saranno scortati da alcuni mezzi dell’organizzazione e dal personale della polizia stradale.

Dalle 8 di mercoledì 15 ottobre, fino alla fine delle manifestazioni ciclistiche, sono previste delle deviazioni delle linee bus che transitano in contra’ delle Gazzolle e Piazza Biade, oltre alla soppressione delle fermata in Corso Palladio. Sempre in Piazza Biade e lungo le vie interessate dal percorso, sarà poi istituito il divieto di sosta temporaneo.

Dalle 9 di mercoledì 15 ottobre, dalla partenza del “Veneto Women” e fino al passaggio dell’ultimo atleta, ci sarà la progressiva chiusura della circolazione veicolare e degli incroci lungo il percorso della gara. Stessa cosa, dalle 12, per la partenza del “Giro del Veneto”. Le deviazioni saranno locali e i veicoli in transito potranno essere trattenuti per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti.

Domenica 19 ottobre è invece previsto il “Veneto Classic”, gara agonistica che transiterà nel territorio comunale con entrata da strada Padana verso Verona, e che proseguirà in viale San Lazzaro, viale Verona, Corso Santi Felice e Fortunato, viale Mazzini, viale D’Alviano, via Medici, viale Grappa, Strada Marosticana, prima dell’uscita dal territorio del Comune.

Dalle 12 fino alle 15 di domenica 19 ottobre è previsto il divieto di sosta lungo le vie interessate dal percorso. Dalle 12.45 e fino al passaggio del veicolo di “fine gara” è poi prevista la progressiva chiusura della circolazione veicolare del percorso e degli incroci.

Per maggiori informazioni sulle modifiche al trasporto pubblico locale: https://www.svt.vi.it/