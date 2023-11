VICENZA – Cucina a fuoco: paura nel condominio

VICENZA, INCENDIO CUCINA AL QUARTO PIANO DI UN CONDOMINO

Alle 4:20, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Contra’ dei Torretti, 52 a Vicenza per l’incendio di una cucina all’interno di un appartamento al quarto piano di un edificio di cinque: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori sono entrati nell’appartamento dotati di autoprotettori, spegnendo le fiamme ed evitando il coinvolgimento delle altre stanze. L’incendio ha bruciato la cappa della cucina alcuni pensili e ha interessato alcune pignatte del tetto. Danni da fumo al resto dell’appartamento. Fumo anche nel vano scalo del piano superiore che è stato ventilato dalle squadre. Controllo degli appartamenti del quinto piano per escludere la presenza di fumo negli alloggi. Inibito l’uso dell’appartamento interessato dalle fiamme fino al ripristino degli impianti e della salubrità dei locali. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 6:30.