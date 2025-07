Vicenza calcio a cinque, presentata a Palazzo Trissino la nuova società sportiva gemellata con il L.R. Vicenza

Si è svolta ieri mattina, a Palazzo Trissino, la presentazione ufficiale del “Vicenza calcio a cinque Ssd Arl”: nuova squadra di calcio a cinque nata dalle ceneri dell’omonima realtà sportiva vicentina che praticava il gioco del “futsal” (uno dei termini utilizzati per indicare il calcio a cinque).L’evento ha visto la presenza del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dell’assessore allo sport Leone Zilio e del consigliere comunale con delega allo Sviluppo della pratica e della cultura sportiva Giacomo Bez, che hanno portato i saluti e gli auguri dell’amministrazione comunale, oltre che dei dirigenti, dei giocatori e dello staff della squadra, capitanati dal presidente Jacopo Tranquilli. Un’occasione per ufficializzare il gemellaggio tra la nuova realtà sportiva e il L.R. Vicenza: alla presentazione erano infatti presenti anche il responsabile del settore giovanile dei biancorossi Michele Nicolin e il direttore generale Werner Seeber.«È bello che ci sia una realtà nuova che parte dalla città e che lo fa con grande ambizione – ha esordito il sindaco Possamai -. Lo dimostra anche questo gemellaggio con il Lanerossi Vicenza, oggi qui rappresentato dal direttore generale Seeber e dal responsabile del settore giovanile Nicoli, che saluto. È un segnale della grande voglia di creare qualcosa di importante in città. Per noi è bello che nasca una società di questo tipo, con la voglia di portare il nome di Vicenza in Italia».«Oggi – spiega l’assessore Zilio – presentiamo un nuovo progetto sul calcio a cinque, il Vicenza calcio a cinque Ssd Arl: un progetto che parte dal territorio perché l’iscrizione nella prossima stagione sportiva è dalla serie D, ma è un progetto che ha ambizioni e finalità importanti. Basti pensare che i giocatori giocheranno con la “r” sul petto grazie a un gemellaggio che è stato accettato dal Lanerossi Vicenza. Sono infatti oggi presenti in sala anche il direttore generale Werner Seber e il responsabile settore giovanile Michele Nicolin. L’augurio da parte dell’amministrazione è di una grande stagione anche per portare questa squadra ai campionati nazionali».«La rinascita del Vicenza calcio a cinque rappresenta un segnale forte e positivo per tutto il movimento sportivo cittadino – le parole del consigliere Bez -. Non si tratta solo di una ripartenza sportiva, ma di un progetto che guarda con visione al futuro, puntando sui giovani, sull’inclusione e sui valori più autentici dello sport. L’attenzione dedicata alla formazione giovanile e alla costruzione di una rete di collaborazioni con sponsor e realtà private rappresenta un esempio moderno e virtuoso di come si possa fare sport in modo sostenibile e strutturato, con un approccio a 360 gradi. L’amministrazione comunale non può che sostenere e incoraggiare con convinzione questo tipo di iniziative».«Ringrazio tutte le persone presenti qui oggi – il commento del presidente Tranquilli – e un doveroso grazie anche all’amministrazione comunale, che ha dato istituzionalità a questo progetto che avrà tra i suoi obiettivi il sociale e che sarà radicato nel territorio e terrà alta la bandiera della città che amiamo. Un grande grazie poi al Lanerossi Vicenza: questo gemellaggio è per noi un grande onore e, soprattutto, una grande responsabilità. Questa partnership garantirà alla nostra prima squadra prestigio e supporto tecnico. La chiave più importante sarà la sinergia nel creare il settore giovanile e in poco tempo sviluppare una vera e propria academy. La nostra mission sarà quella di costruire un progetto solido nel tempo, mettendo in atto tutta la nostra esperienza umana e gestionale coltivata negli anni con un modus operandi imprenditoriale. Abbiamo creato un team forte che da mesi sta lavorato tantissimo per realizzare questo progetto».«Voi come noi, che da ieri siete diventati una società gemella, avete ora una grande responsabilità – ha dichiarato il responsabile Nicolin, rivolto ai giocatori della neonata società -, ovvero quella “r” sul petto. È una responsabilità che noi viviamo quotidianamente con grande senso del dovere, perché quella “r” è conosciuta in tutto il mondo. Abbiamo sposato questo progetto perché c’è tanto del sociale e c’è tanta voglia di creare un indotto di puro settore giovanile. Verrà così data a tutto il territorio un’opportunità in più per i bambini e per i ragazzi».Il nuovo Vicenza calcio a cinque Ssd Arl, formato da 29 atleti, tra prima squadra e Under 21, si appresta dunque a iniziare la stagione 2025 – 2026 nel campionato di serie D. Gli obiettivi della nuova proprietà sono già chiari: oltre alla rincorsa verso la promozione in C2, non mancherà un occhio di riguardo nei confronti dei giovani, con lo sviluppo del settore giovanile, e un’attenzione particolare al coinvolgimento di persone diversamente abili. Il tutto, rispettando i sani valori legati alla cultura sportiva, quali l’etica, il divertimento, il gioco di squadra e la cooperazione.Durante l’evento è stato svelato il nuovo logo della neonata società sportiva. È invece prevista per settembre la presentazione delle nuove divise, in vista dell’imminente inizio della stagione: il campionato inizierà la prima settimana di ottobre, mentre il ritiro sarà fatto l’ultimo fine settimana di agosto.