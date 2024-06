VICENTINO – Violento scontro: muore motociclista

BOLZANO VICENTINO, SCONTRO AUTO MOTO: DECEDUTO IL CENTAURO

Alle 12:45, di sabato 15 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 53 in via Gorizia a Bolzano Vicentino per un incidente stradale tra un’auto e una moto: deceduto il centauro.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Vicenza, ha sollevato la Fiat Panda con dei cuscini sollevatori per estrarre il motociclista finito sotto l’auto. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Illesi la coppia di anziani a bordo dell’auto.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14.30.