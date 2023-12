VICENTINO – Trovato morto 48enne: non si era presentato al lavoro

Un uomo di 48 anni, Simone Marchioro, residente in via Don Bevilacqua a Isola Vicentina, è stato trovato morto nella sua abitazione ieri mattina. A trovarlo, come scrive Il Giornale di Vicenza, i carabinieri di Schio con i vigili del fuoco e il Suem, accorsi sul posto dopo una segnalazione dei colleghi di lavoro. Non si era presentato, infatti, nell’azienda in cui era impiegato. Sarebbe morto per cause naturali