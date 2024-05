VICENTINO – Sorpreso metre ruba sedia a rotelle e montascale in ex ospedale: arrestato

Il 28 maggio scorso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Thiene hanno arrestato in flagranza un cittadino italiano di 60 anni per tentato furto. In seguito a una segnalazione di una persona sospetta al numero d’emergenza 112, una pattuglia ha controllato l’uomo che, dopo aver raggiunto la propria auto parcheggiata nei pressi dell’ex ospedale di Thiene, stava caricando nel bagagliaio una sedia a rotelle e uno scatolone contenente un dispositivo montascale per sedia a rotelle.

Gli immediati approfondimenti investigativi hanno permesso ai militari di appurare che i dispositivi medici erano stati sottratti da un ufficio del vicino centro sanitario polifunzionale “Boldrini”, dove l’uomo si era introdotto furtivamente poco prima.

Per questo motivo, il 60enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto in camera di sicurezza. Il giorno seguente, dopo l’udienza, il Giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto senza applicare misure restrittive.

I dispositivi medici, del valore di alcune migliaia di euro, sono stati sottoposti a sequestro probatorio e saranno restituiti all’Azienda Sanitaria Pedemontana