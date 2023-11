VICENTINO – Mistero sulla morte di un ciclista 41enne trovato agonizzante ieri all’alba lungo una strada

Tragedia lungo via Chizzalunga a Sandrigo, martedì 28 novembre, poco prima delle 7. Un ciclista è stato rinvenuto in condizioni critiche, disteso in un campo a breve distanza dalla strada. Nonostante l’intervento tempestivo del Suem, Abu Evans, un cittadino nigeriano di 41 anni residente a Monticello Conte Otto, è purtroppo deceduto poche ore dopo essere stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

La vittima si stava dirigendo al lavoro verso un’azienda di Breganze in sella ad una bici a pedalata assistita ed è probabile che sia stata travolta da un’auto o un camion.

I carabinieri stanno indagando per capire se il ciclista sia stato travolto da un’auto pirata o se sia stato colto da malore. L’uomo è stato notato da un passante. Era ancora vivo e cosciente. I sanitari del Suem hanno cercato di stabilizzarlo e l’hanno portato in ospedale dove è morto in mattinata

Dopo i rilievi sul luogo dell’incidente, i carabinieri stanno attualmente analizzando le registrazioni del sistema di videosorveglianza comunale, che copre la zona e le vie di accesso all’area artigianale e industriale di Sandrigo. Saranno effettuati anche accertamenti sulla bicicletta del ciclista, parzialmente danneggiata nello scontro.