VICENTINO – Due ragazzi di 21 anni alla guida ubriachi: denunciati e patente ritirata

Nell’ambito potenziamento dei servizi di controllo del territorio, in questi ultimi giorni i Carabinieri

della Compagnia di Schio hanno impiegato numerose pattuglie che hanno perlustrato i territori dei

comuni ricompresi nella giurisdizione di competenza, al fine di prevenire e reprimere la

consumazione di reati in genere.

I servizi hanno portato complessivamente al deferimento in stato di libertà di due persone per guida

in stato di ebbrezza alcolica ed una terza per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.

Nel dettaglio:

La scorsa notte – 28 agosto, in Piovene Rocchette (VI), una pattuglia della Stazione Carabinieri

di Valdastico procedeva al controllo di un’autovettura Fiat Punto, il cui conducente – 21enne del

luogo – risultava positivo all’accertamento alcoltest con prove 1,82 e 1,79 g/l. La patente di guida

veniva ritirata, per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla Prefettura

di Vicenza. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica

di Vicenza per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica;

stessa sorte è toccata nel pomeriggio di ieri – 27 agosto – ad una giovane 21enne di Schio che

veniva controllata nel comune di Arsiero (VI) alla guida di un’autovettura Fiat Punto, risultata

positiva all’accertamento alcoltest con prove 1,94 e 1,93 g/l. La patente di guida veniva ritirata,

per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla Prefettura di Vicenza.

Per la giovane è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza

per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica;