VICENTINO – Controlli nei cantieri e nelle aziende, 4 imprenditori denunciati

Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Vicenza, nell’ambito dei controlli dei cantieri edili e di aziende metalmeccaniche, ha intensificato i controlli nel settore edile e industriale. L’attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è volta alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

Gli accessi ispettivi hanno la finalità di individuare eventuali inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali omessa formazione e addestramento all’uso dei DPI, mancanza del certificato di conformità dell’impianto di messa a terra, mancata consegna dei DPI contro le cadute dall’alto, mancanza delle protezioni contro le cadute dall’alto, mancanza dei documenti di cantiere (Piano operativo di sicurezza – Piano montaggio, uso e smontaggio ponteggio – piano sicurezza e coordinamento), mancata valutazione dei rischi specifici, mancata designazione degli addetti alle emergenze, stima dei costi delle opere non congrue, mancanza del controllo delle attività di cantiere da parte del Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, mancata elaborazione del piano evacuazione ed antincendio, rimozione delle sicurezze dalle macchine, mancata manutenzione e pulitura degli impianti, mancata protezione dalle radiazioni ottiche, mancato uso degli aspiratori contro i fumi e gas irrespirabili, mancato rispetto delle norme in materia di igiene e salute.

L’esito del controllo, svolto sull’intero territorio provinciale, ha consentito di individuare, nel territorio dei comuni di Noventa Vicentina e Schio cantieri edili e aziende metalmeccaniche non a norma. Un lavoratore in nero è stato riscontrato nella ditta metalmeccanica di Schio. Sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 4 datori di lavoro per violazione delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono state irrogate complessivamente sanzioni/ammende per oltre 55.000 euro.