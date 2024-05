VENETO – Palpeggia una 16enne in stazione: bloccato dagli amici della ragazza e arrestato

Un 41enne di origini cubane residente nella zona di Villafranca Veronese è stato arrestato dalla polizia di Verona dopo aver toccato nelle parti intime una ragazza di 16 anni in stazione a Verona. L’episodio risale alle ore 18 del 1° maggio. L’uomo si era seduto vicino alla ragazza su una panchina. Ha iniziato ad interagire con lei fino a toccarla. La giovane ha urlato ed i suoi amici l’hanno accerchiato nel tentativo di bloccarlo. Il 41enne nel tentativo di opporsi ha lanciato un sacco dei rifiuti addosso al gruppo ma si è tagliato una mano. Sul posto è arrivata la polizia locale che l’ha portato al comando. La ragazza assieme ai genitori ha formalizzato la denuncia per violenza sessuale su minore con aggravante dell’ubriachezza. Quanto accaduto sarebbe stato confermato dalle immagini di videosorveglianza. Il 41enne è stato arrestato e portato nel carcere di Montorio. Dovrà subire un processo. Nel frattempo il gip ha imposto il divieto di avvicinamento ai parchi gioco per bambini e alle scuole di ogni ordine e grado