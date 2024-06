VICENTINO – Clamoroso: fa quattro incidenti in un minuto. Alla fine si scontra con una BMW, un ferito e traffico in tilt

Raffica di incidenti a Schio stamane, a partire dalle 7.50. Un uomo di 84 anni, alla guida di una Citroen, stava percorrendo via Baccarini in direzione Torrebelvicino. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, abbattendo il semaforo dell’attraversamento pedonale di fronte alla Chiesa di Sant’Antonio. Ha poi proseguito la marcia per circa 50 metri, scontrandosi contro la fiancata sinistra di un autocarro proveniente dal senso opposto. L’uomo ha ripreso la guida, urtando il cordolo interno della rotatoria all’incrocio tra via Maraschin e via Cardinale Della Costa, per poi invadere la corsia opposta e scontrarsi frontalmente con una BMW. Il conducente della Citroen, che tentava di proseguire ulteriormente, è stato trattenuto sul posto da uno degli automobilisti coinvolti fino all’arrivo della Polizia Locale.

L’anziano è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’Ospedale di Santorso per accertamenti, a causa di un probabile malore. Nelle varie collisioni, solo il conducente della Citroen ha riportato ferite, peraltro lievi.

L’incidente ha causato gravi ripercussioni sul traffico, molto intenso a quell’ora. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della Polizia Locale “Alto Vicentino” per il rilievo dei sinistri e la regolazione del traffico.