VICENTINO – 21enne denunciato per spaccio e per possesso di un taser

I Carabinieri della Stazione di Arsiero, al termine di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno deferito in stato di libertà un giovane per reati in materia di stupefacenti.

L’indagine è iniziata nel luglio scorso quando una pattuglia della Stazione di Arsiero, impegnata in un servizio di controllo del territorio, in Cogollo del Cengio (VI) procedeva al controllo di un giovane che veniva trovato in possesso di gr. 1,65 di sostanza stupefacente del tipo hashish. La sostanza veniva sequestrata ed il giovane segnalato in via amministrativa quale assuntore.

Dalle indagini emergeva che lo stupefacente era stato ceduto da un 21enne di Fara Vicentino (VI),

che è stato denunciato. La Procura della Repubblica di Vicenza, sulla scorta delle indagini condotte, emetteva un decreto di perquisizione a carico del 21enne, che veniva eseguito nella mattinata del 5 dicembre scorso dai Carabinieri di Arsiero con il supporto del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio.

L’attività di perquisizione consentiva di rinvenire sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, suddivise in vari involucri, per complessivi gr. 10 circa, nonché un bilancino di precisione. Inoltre, in casa, nella disponibilità del giovane venivano rinvenuti un dissuasore elettrico ed una cartuccia di piccolo calibro, che venivano sequestrati, motivo per il quale il perquisendo veniva anche deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di armi