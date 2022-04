VICENTINO – 19enne finisce contro tubature del metano: rimane incastrato con il motore in fiamme, spente con l’estintore di un autobus da due giovani

Salvato da due giovani passeggeri di un autobus, non solo pronti ad intervenire ma anche capaci di usare un estintore. E’ successo stamane a Breganze. (sotto: le foto)

Un 19enne a bordo di una 500 ha perso il controllo dell’auto, che ha tranciato un tubo del metano innescando un incendio per poi rovesciarsi dalla parte opposta della strada. Il giovane è rimasto incastrato con il motore in fiamme: due giovani del posto fermano un bus e con l’estintore del mezzo spengono le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco: ferito l’automobilista. È successo venerdì mattina poco prima delle 9 lungo la SP VIII in Via Gasparona a Breganze. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il giovane 19enne dalla Fiat 500, che è stato preso in cura dai sanitari del SUEM. Intanto il personale della squadra ha monitorato il dardo di metano, che è stato spento all’arrivo del tecnico della rete gas per essere tappato. Sul posto per i rilievi del sinistro i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.