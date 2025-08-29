Vicentini sul Podio, giovedì 4 settembre la premiazione di società e atleti (tutti i nomi dei premiati)

Fari accesi sui protagonisti dello sport vicentino: torna per il quarto anno Vicentini sul Podio, l’evento che celebra i campioni sportivi del territorio provinciale.

L’appuntamento è per giovedì 4 settembre alle 20.30 a villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore (VI), sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza, luogo ideale per rendere omaggio all’eccellenza vicentina.

Protagonisti saranno i tanti atleti e squadre che nella stagione 2024-2025 hanno conquistato il podio a livello italiano, europeo e mondiale. “tTanti” non è certo un eufemismo: sono attesi infatti 15 squadre e 57 atleti.

Una formula ormai consolidata per un evento che la Provincia di Vicenza, ente promotore, organizza insieme al CONI Veneto delegazione di Vicenza e CIP Veneto con il patrocinio della Regione Veneto.

“Vicentini sul Podio è la festa dello sport e degli sportivi -ha sottolineato il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin- Vicenza è ricca di campioni, a testimonianza che nel nostro territorio ci sono una storia e una tradizione sportiva importanti, che significa anche valori radicati nella comunità: il gioco di squadra, la fatica, la tenacia.”

Campioni di tutti gli sport e di tutte le specialità, “più o meno noti -come è stato sottolineato da Falco- ma tutti allo stesso modo importanti, come dimostra la collaborazione che le federazioni Coni hanno dimostrato nell’organizzazione dell’evento.”

Lo sport è anche costanza, è impegno quotidiano per raggiungere grandi risultati. Lo hanno ricordato Smiderle, Mancassola e Ambrosetti, che quotidianamente attraverso giornali e tv raccontano i successi dei vicentini, passando dalla canoa allo snowboard, dal nuoto al basket, senza dimenticare né i giovanissimi né i senior. Un lavoro enorme di informazione e comunicazione, grazie anche al quale per i vicentini lo sport è molto più di una passione.

A sostenere gli atleti sul palco saranno due grandi nomi dello sport vicentino: Laura Bortolaso e Lucio Topatigh, madrina e padrino di Vicentini sul Podio 2025. Laura Bortolaso è tra le piùgrandi ginnaste italiane, vincitrice per sei volte consecutive del concorso generale individuale ai Campionati italiani assoluti di ginnastica artistica, dal 1979 al 1984, conseguendo un totale di ventiquattro titoli di specialità.

Lucio Topatigh, leggendario “Falco di Gallio”, è un’icona dell’hockey su ghiaccio italiano: 4 Olimpiadi, 14 Mondiali e 7 titoli di campione d’Italia. Il campione più longevo di sempre.

Durante la serata non mancheranno i premi speciali: un riconoscimento alla carriera verrà dato a Enrico Galuppo, storico dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Amico dello sport, autore di testi sul diritto sportivo, riceverà un premio speciale Tonino De Silvestri, noto avvocato ed ex pubblico ministero di Vicenza. Sarà invece Giuseppe Faresin, “l’uomo del kayak”, a ricevere il riconoscimento istituito da Tva, per le sue imprese benefiche a colpi di pagaia. Premio de Il Giornale di Vicenza a Marcello Cestaro, imprenditore e dirigente sportivo, presidente del Famila Basket Schio.

Vicentini sul Podio 2025 sarà anche occasione per celebrare le due società sportive più longeve del vicentino: S.G.V 1875 Umberto I di Vicenza e Fortitudo 1875 di Schio.

A condurre la serata sarà Marco Meletti, mentre le interviste saranno condotte da Andrea Ceroni.

L’ingresso all’evento è libero. Un’occasione speciale per i vicentini per tributare il meritato onore ai nostri campioni.

Uno speciale di Vicentini sul Podio sarà trasmesso da Tva Vicenza venerdì 5 settembre alle 23:00 e domenica 7 settembre alle 14:30.

Atleti e squadre a cui verrà consegnato il riconoscimento:

SQUADRE:

Asd Majorettes Stars Team Asd Wheelchairbasket Vicenza Atletica Vicentina – squadra maschile Atletica Vicentina, squadra femminile di prove multiple BMX Creazzo Città Sport Vicenza Ssd Cristal Skating Team – Ass.Dil. Apav Fara VI Famila Basket Schio Hockey Breganze Hockey Trissino Nordic Walking Squadra Maschile Gs Alpini Vicenza Majorettes Palladio Dance – Gruppo Senior Tennis Comunali Vicenza Tennis Tavolo Vicenza Vicenza Hockey Asd

ATLETI: