VICENTA – Tentano colpo al Centro di Distribuzione delle Poste: fermati tre sospetti

La collaborazione tra Poste Italiane e le Forze dell’Ordine ha consentito ancora una volta di sventare un tentativo di furto ai danni di Poste Italiane. Questa volta è stato preso di mira non un Ufficio Postale ma il Centro di Distribuzione di Vicenza, sede dei portalettere e della lavorazione di corrispondenza e pacchi di Poste Italiane (in strada dei Molini). A darne comunicazione è Poste Italiane.

La notte tra il 2 e il 3 giugno alle 00:33 in seguito ad allarmi, la Situation Room di Milano, centro di sorveglianza competente per territorio, attraverso le telecamere di sicurezza presenti nella sede vicentina, ha visualizzato un intruso con il volto travisato.

Gli operatori hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine e il referente del Centro.

Il tempestivo intervento ha messo in fuga i malviventi che non sono riusciti a portare a termine il tentativo di furto, come confermato dall’ispezione interna.

La Polizia intervenuta ha fermato tre sospetti per il prosieguo delle indagini.

L’implementazione dei sistemi di sicurezza e la tempestiva ed efficace gestione degli allarmi da parte degli operatori della Situation Room di Milano ancora una volta hanno consentito di contrastare gli attacchi, a conferma dell’impegno di Poste Italiane per garantire standard di sicurezza sempre più elevati anche per il settore logistico, a tutela dei beni aziendali e del servizio alla clientela.