Venezia, trent’anni fa l’incendio che distrusse il Teatro La Fenice. La fotogallery dei vigili del fuoco

Era la notte del 29 gennaio 1996 quando un violento incendio devastò il Teatro La Fenice, uno dei simboli più amati di Venezia e tempio della cultura musicale italiana ed europea. Le fiamme distrussero gran parte dello storico edificio, lasciando un segno profondo nella memoria della città e del mondo della lirica.

I Vigili del fuoco operarono senza sosta per tutta la notte, impegnati in un intervento complesso e delicatissimo: domare l’incendio e impedire che si propagasse alle strutture circostanti, nel cuore del centro storico veneziano.

A trent’anni da quella notte, un video ripercorre le fasi di quell’intervento storico attraverso le testimonianze di David Andrea e Riccardo Bonesso, capi reparto e tra i primi a giungere sul posto nelle fasi iniziali del rogo. Un racconto diretto che restituisce la drammaticità di quelle ore e l’impegno dei soccorritori di fronte a una delle pagine più dolorose della storia recente di Venezia.