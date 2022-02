VENETO – Ubriaco percorre 30 km in autostrada contromano: secondo caso in poche ore

Dopo il tragico incidente di Duino, in cui uno sloveno contromano si è scontrato con un’auto guidata da una donna di 56 anni causandone la morte, un altro cittadino dell’ex Yugoslavia percorre un tratto di 30 km di autostrada, tra Fossalta di Portogruaro e Cessalto, prima di essere fermato e denunciato dalla polizia. Si tratta di un 33enne serbo, ubriaco con tasso alcolemico 4 volte sopra il limite che, entrato a Roncade, avrebbe imboccato per errore la A4 in direzione di Trieste e sarebbe tornato indietro dopo essersi fermato nell’area di servizio di Fratta. Fortunatamente non vi sono state tragiche conseguenze poiché l’autostrada a quell’ora era vuota. E’ stato multato, denunciato e gli è stata ritirata la patente. L’auto è una Bmw con targa italiana intestata a un’altra persona, residente a Silea, in provincia di Treviso