MELARA, MALTEMPO : TETTI SCOPERCHIATI.

Da poco dopo le 18:00, di mercoledì 12 giugno, i vigili del fuoco stanno operando in località Santo Stefano a Melara (RO) per danni causati da una tromba d’aria. Scoperchiate diverse abitazione lungo via Pagana. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute da Castelmassa e Rovigo, anche con l’autoscala al lavoro per mettere in sicurezza le case.