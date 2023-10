VENETO – Soccorsi escursionisti in difficoltà

Poco prima delle 16 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato dalla Centrale del Suem, per una coppia di escursionisti tedeschi, lui di 58 lei di 54 anni, bloccati lungo un sentiero perché impauriti da un tratto attrezzato esposto. I due, che erano partiti da Riva del Garda per una traversata, stavano percorrendo il sentiero sopra la galleria di Navene che conduce a Torbole. Una squadra ha quindi raggiunto il punto indicato, confermato dalle coordinate, ma non li ha più trovati, né i due rispondevano ai richiami, in quanto si erano spostati prendendo una traccia senza sbocco nel tentativo di schivare i pioli di metallo. Ricontattati e individuati, gli escursionisti sono stati ritrovati e ricondotti sul sentiero, per essere assicurati, calati lungo il tratto impegnativo e riaccompagnati indietro.