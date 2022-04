VENETO – Schianto mortale: perde la vita ragazza di 20 anni

Alle 18:40 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Commerciale a Villa del Conte per un incidente frontale tra un’auto e un camion: deceduta una giovane ragazza ventenne. La vittima è Paola Zonta residente a Cittadella. La ragazza era al volante di una Fiat Punto.

I vigili del fuoco arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM, ha solo potuto constatare la morte della giovane donna alla guida di una Fiat Punto. Illeso l’autista del mezzo pesante. Ancora in corso le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia locale.